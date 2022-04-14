cryptain (CRY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu cryptain (CRY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
cryptain (CRY) -rahakkeen tiedot

CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain.

How it works:

  1. Buy CRYPTAIN tokens
  2. Stake your tokens
  3. Vote on tokens as investments
  4. AI agent trades based on community votes

The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis

  • Monitors new token launches
  • Analyzes price movements
  • Tracks liquidity changes
  • Identifies trading opportunities

Community Engagement

  • Posts regular market updates
  • Shares investment insights
  • Responds to market events
  • Announces trading decisions

Data Collection

  • Monitors social sentiment
  • Tracks trending tokens
  • Analyzes market narratives
  • Gathers community feedback

Decision Making

  • Combines multiple data sources:
  • Technical analysis
  • Social sentiment
  • Community votes
  • On-chain metrics

Virallinen verkkosivusto:
https://cryptain.xyz
Valkoinen paperi:
https://docs.cryptain.xyz

cryptain (CRY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu cryptain (CRY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 7.83K
$ 7.83K$ 7.83K
Kokonaistarjonta:
$ 998.76M
$ 998.76M$ 998.76M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 998.76M
$ 998.76M$ 998.76M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 7.83K
$ 7.83K$ 7.83K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00147619
$ 0.00147619$ 0.00147619
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000551
$ 0.00000551$ 0.00000551
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

cryptain (CRY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

cryptain (CRY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CRY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CRY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CRY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CRY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CRY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CRY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CRY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

