cryptain – hinta (CRY)

Ei listattu

1CRY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen cryptain (CRY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:13:39 (UTC+8)

cryptain (CRY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147619
$ 0.00147619$ 0.00147619

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

cryptain (CRY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CRY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00147619, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

cryptain (CRY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.83K
$ 7.83K$ 7.83K

--
----

$ 7.83K
$ 7.83K$ 7.83K

998.76M
998.76M 998.76M

998,755,801.801562
998,755,801.801562 998,755,801.801562

cryptain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.83K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.76M ja sen kokonaistarjonta on 998755801.801562. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.83K.

cryptain (CRY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana cryptain – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana cryptain – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana cryptain – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana cryptain – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+13.17%
60 päivää$ 0+25.49%
90 päivää$ 0--

Mikä on cryptain (CRY)

CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain. How it works: 1. Buy CRYPTAIN tokens 2. Stake your tokens 3. Vote on tokens as investments 4. AI agent trades based on community votes The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis - Monitors new token launches - Analyzes price movements - Tracks liquidity changes - Identifies trading opportunities Community Engagement - Posts regular market updates - Shares investment insights - Responds to market events - Announces trading decisions Data Collection - Monitors social sentiment - Tracks trending tokens - Analyzes market narratives - Gathers community feedback Decision Making - Combines multiple data sources: - Technical analysis - Social sentiment - Community votes - On-chain metrics

cryptain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon cryptain (CRY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko cryptain (CRY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita cryptain-rahakkeelle.

Tarkista cryptain-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRY paikallisiin valuuttoihin

cryptain (CRY) -rahakkeen tokenomiikka

cryptain (CRY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”cryptain (CRY)”

Paljonko cryptain (CRY) on arvoltaan tänään?
CRY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRY-USD-parin nykyinen hinta?
CRY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on cryptain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRY markkina-arvo on $ 7.83K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.76M USD.
Mikä oli CRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRY saavutti ATH-hinnaksi 0.00147619 USD.
Mikä oli CRY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CRY-rahakkeen treidausvolyymi?
CRY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRY tänä vuonna korkeammalle?
CRY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.