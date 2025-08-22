Lisätietoja CRYO-rahakkeesta

CRYO-rahakkeen hintatiedot

CRYO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CRYO-rahakkeen tokenomiikka

CRYO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

CryoDAO-logo

CryoDAO – hinta (CRYO)

Ei listattu

1CRYO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.27
$1.27$1.27
+21.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CryoDAO (CRYO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:01:36 (UTC+8)

CryoDAO (CRYO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.997593
$ 0.997593$ 0.997593
24 h:n matalin
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
24 h:n korkein

$ 0.997593
$ 0.997593$ 0.997593

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 6.54
$ 6.54$ 6.54

$ 0.31979
$ 0.31979$ 0.31979

-1.41%

+22.01%

+70.72%

+70.72%

CryoDAO (CRYO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.27. Viimeisen 24 tunnin aikana CRYO on vaihdellut alimmillaan $ 0.997593 ja korkeimmillaan $ 1.3 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRYO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.54, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.31979.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRYO on muuttunut -1.41% viimeisen tunnin aikana, +22.01% 24 tunnin aikana ja +70.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CryoDAO (CRYO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

--
----

$ 5.62M
$ 5.62M$ 5.62M

2.99M
2.99M 2.99M

4,422,687.04456272
4,422,687.04456272 4,422,687.04456272

CryoDAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.99M ja sen kokonaistarjonta on 4422687.04456272. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.62M.

CryoDAO (CRYO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CryoDAO – USD -hinta muuttui $ +0.229817.
Viimeisten 30 päivän aikana CryoDAO – USD -hinnan muutos oli $ +1.9065256510.
Viimeisten 60 päivän aikana CryoDAO – USD -hinnan muutos oli $ +3.5442753600.
Viimeisten 90 päivän aikana CryoDAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.6155642335599152.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.229817+22.01%
30 päivää$ +1.9065256510+150.12%
60 päivää$ +3.5442753600+279.08%
90 päivää$ +0.6155642335599152+94.06%

Mikä on CryoDAO (CRYO)

CryoDAO is a decentralized collective funding high-impact research in the field of cryopreservation. CRYO is the governance token of CryoDAO.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CryoDAO (CRYO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CryoDAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CryoDAO (CRYO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CryoDAO (CRYO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CryoDAO-rahakkeelle.

Tarkista CryoDAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRYO paikallisiin valuuttoihin

CryoDAO (CRYO) -rahakkeen tokenomiikka

CryoDAO (CRYO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRYO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CryoDAO (CRYO)”

Paljonko CryoDAO (CRYO) on arvoltaan tänään?
CRYO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.27 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRYO-USD-parin nykyinen hinta?
CRYO -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.27. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CryoDAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRYO markkina-arvo on $ 3.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.99M USD.
Mikä oli CRYO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRYO saavutti ATH-hinnaksi 6.54 USD.
Mikä oli CRYO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRYO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.31979 USD.
Mikä on CRYO-rahakkeen treidausvolyymi?
CRYO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRYO tänä vuonna korkeammalle?
CRYO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRYO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:01:36 (UTC+8)

CryoDAO (CRYO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.