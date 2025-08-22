Lisätietoja CROY-rahakkeesta

CROY AI-logo

CROY AI – hinta (CROY)

Ei listattu

1CROY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen CROY AI (CROY) -hintakaavio
CROY AI (CROY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00815994
$ 0.00815994$ 0.00815994

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.57%

-7.79%

-7.79%

CROY AI (CROY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CROY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CROY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00815994, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CROY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.57% 24 tunnin aikana ja -7.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CROY AI (CROY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.96K
$ 16.96K$ 16.96K

--
----

$ 17.67K
$ 17.67K$ 17.67K

920.98M
920.98M 920.98M

959,663,358.892061
959,663,358.892061 959,663,358.892061

CROY AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CROY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 920.98M ja sen kokonaistarjonta on 959663358.892061. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.67K.

CROY AI (CROY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CROY AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CROY AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CROY AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CROY AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.57%
30 päivää$ 0-12.86%
60 päivää$ 0+6.23%
90 päivää$ 0--

Mikä on CROY AI (CROY)

CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities. Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k. The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater. CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence.

CROY AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CROY AI (CROY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CROY AI (CROY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CROY AI-rahakkeelle.

Tarkista CROY AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

CROY paikallisiin valuuttoihin

CROY AI (CROY) -rahakkeen tokenomiikka

CROY AI (CROY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CROY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CROY AI (CROY)”

Paljonko CROY AI (CROY) on arvoltaan tänään?
CROY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CROY-USD-parin nykyinen hinta?
CROY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CROY AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CROY markkina-arvo on $ 16.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CROY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CROY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 920.98M USD.
Mikä oli CROY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CROY saavutti ATH-hinnaksi 0.00815994 USD.
Mikä oli CROY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CROY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CROY-rahakkeen treidausvolyymi?
CROY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CROY tänä vuonna korkeammalle?
CROY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CROY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
CROY AI (CROY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

