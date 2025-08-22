Lisätietoja CRWNY-rahakkeesta

CRWNY-rahakkeen hintatiedot

CRWNY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CRWNY-rahakkeen tokenomiikka

CRWNY-rahakkeen hintaennuste

Crowny-logo

Crowny – hinta (CRWNY)

Ei listattu

1CRWNY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00095424
-3.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Crowny (CRWNY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:20:06 (UTC+8)

Crowny (CRWNY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0.00100813
$ 0.00100813$ 0.00100813
24 h:n korkein

$ 0
$ 0.00100813
$ 0.189898
$ 0
+0.66%

-3.56%

+12.89%

+12.89%

Crowny (CRWNY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CRWNY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0.00100813 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRWNY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.189898, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRWNY on muuttunut +0.66% viimeisen tunnin aikana, -3.56% 24 tunnin aikana ja +12.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Crowny (CRWNY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 668.37K
--
$ 775.69K
700.60M
813,097,988.0
Crowny-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 668.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRWNY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 700.60M ja sen kokonaistarjonta on 813097988.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 775.69K.

Crowny (CRWNY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Crowny – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Crowny – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Crowny – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Crowny – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.56%
30 päivää$ 0+15.35%
60 päivää$ 0+21.26%
90 päivää$ 0--

Mikä on Crowny (CRWNY)

Crowny has created a new platform to help solve some of the current dilemmas within the world of advertising. Crowny is a platform that will allow brands to create effective campaigns and reach their target audiences with ease and simplicity. These users are enticed to listen to their message by being rewarded through the app. Users will be able to connect to their favourite brands through the Crowny Mobile App, without the risk of privacy breaches. What Crowny offers: - A smartphone app which enables users to specify their areas of interest and allows them to follow their favourite brands. This gives them control over the type of content and deals they wish to see, and when they want to see it. - A secure and private experience via the anonymization of user data. - The possibility to reach out to consumers in several ways, including push notifications, geofencing and QR codes. The supplied content also includes interactions and gamification elements. Consumers will be more engaged than ever, which in turn will improve the consumer-brand relationship. - Users will always be rewarded. Not only through the offers they receive, but also for consuming content; paid with $CRWNY tokens and brand loyalty points The biggest challenges of the advertising world includes reduced exposure, increasing costs, and elusive audiences. They are solving these challenges with their platform. Crowny also offers a free loyalty system to small business owners. The most interesting part of this loyalty system is the $CRWNY token. These rewards play a key role in the Crowny platform. Tokens can eventually be converted to (fiat) currencies, used to purchase products, or set aside as can be held in a wallet.

Crowny (CRWNY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Crowny-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Crowny (CRWNY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Crowny (CRWNY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Crowny-rahakkeelle.

Tarkista Crowny-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRWNY paikallisiin valuuttoihin

Crowny (CRWNY) -rahakkeen tokenomiikka

Crowny (CRWNY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRWNY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Crowny (CRWNY)”

Paljonko Crowny (CRWNY) on arvoltaan tänään?
CRWNY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRWNY-USD-parin nykyinen hinta?
CRWNY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Crowny-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRWNY markkina-arvo on $ 668.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRWNY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRWNY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 700.60M USD.
Mikä oli CRWNY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRWNY saavutti ATH-hinnaksi 0.189898 USD.
Mikä oli CRWNY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRWNY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CRWNY-rahakkeen treidausvolyymi?
CRWNY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRWNY tänä vuonna korkeammalle?
CRWNY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRWNY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:20:06 (UTC+8)

