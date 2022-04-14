CrowdSwap (CROWD) -rahakkeen tokenomiikka
CrowdSwap (CROWD) -rahakkeen tiedot
CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user.
Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody.
Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process.
CrowdSwap (CROWD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu CrowdSwap (CROWD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
CrowdSwap (CROWD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
CrowdSwap (CROWD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CROWD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CROWD-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CROWD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CROWD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.