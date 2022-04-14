Crosswalk (CSW) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Crosswalk (CSW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Crosswalk (CSW) -rahakkeen tiedot

Crosswalk is a decentralized finance (DeFi) platform designed to simplify cryptocurrency trading and asset management. It provides users with tools for secure, multi-chain asset swapping, aiming to make DeFi accessible for everyone, from beginners to seasoned traders. Built on advanced blockchain technology, Crosswalk combines a user-friendly interface with robust security features, ensuring efficient, cost-effective transactions. The platform's mission is to bridge traditional finance and Web3 for widespread adoption within a unified DeFi ecosystem.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.crosswalk.pro/
Valkoinen paperi:
https://www.crosswalk.pro/whitepaper

Crosswalk (CSW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Crosswalk (CSW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 184.85K
$ 184.85K
Kokonaistarjonta:
$ 8.89B
$ 8.89B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 8.80B
$ 8.80B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 186.78K
$ 186.78K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00005218
$ 0.00005218
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00001682
$ 0.00001682
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Crosswalk (CSW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Crosswalk (CSW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CSW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CSW-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CSW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CSW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CSW-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CSW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CSW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.