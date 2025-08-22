Lisätietoja ZKCRO-rahakkeesta

ZKCRO-rahakkeen hintatiedot

ZKCRO-rahakkeen valkoinen paperi

ZKCRO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZKCRO-rahakkeen tokenomiikka

ZKCRO-rahakkeen hintaennuste

Cronos zkEVM CRO-logo

Cronos zkEVM CRO – hinta (ZKCRO)

Ei listattu

1ZKCRO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.150564
$0.150564$0.150564
-3.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:33:40 (UTC+8)

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.147715
$ 0.147715$ 0.147715
24 h:n matalin
$ 0.156624
$ 0.156624$ 0.156624
24 h:n korkein

$ 0.147715
$ 0.147715$ 0.147715

$ 0.156624
$ 0.156624$ 0.156624

$ 0.229521
$ 0.229521$ 0.229521

$ 0.070262
$ 0.070262$ 0.070262

+0.01%

-3.72%

-7.90%

-7.90%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.150528. Viimeisen 24 tunnin aikana ZKCRO on vaihdellut alimmillaan $ 0.147715 ja korkeimmillaan $ 0.156624 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZKCRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.229521, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.070262.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZKCRO on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -3.72% 24 tunnin aikana ja -7.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.38M
$ 20.38M$ 20.38M

--
----

$ 20.38M
$ 20.38M$ 20.38M

135.35M
135.35M 135.35M

135,346,420.3965742
135,346,420.3965742 135,346,420.3965742

Cronos zkEVM CRO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZKCRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 135.35M ja sen kokonaistarjonta on 135346420.3965742. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.38M.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cronos zkEVM CRO – USD -hinta muuttui $ -0.0058320836660445.
Viimeisten 30 päivän aikana Cronos zkEVM CRO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0176058000.
Viimeisten 60 päivän aikana Cronos zkEVM CRO – USD -hinnan muutos oli $ +0.1168836974.
Viimeisten 90 päivän aikana Cronos zkEVM CRO – USD -hinnan muutos oli $ +0.05026872488511939.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0058320836660445-3.72%
30 päivää$ +0.0176058000+11.70%
60 päivää$ +0.1168836974+77.65%
90 päivää$ +0.05026872488511939+50.14%

Mikä on Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Cronos zkEVM CRO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cronos zkEVM CRO-rahakkeelle.

Tarkista Cronos zkEVM CRO-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZKCRO paikallisiin valuuttoihin

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) -rahakkeen tokenomiikka

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZKCRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)”

Paljonko Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) on arvoltaan tänään?
ZKCRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.150528 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZKCRO-USD-parin nykyinen hinta?
ZKCRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.150528. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cronos zkEVM CRO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZKCRO markkina-arvo on $ 20.38M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZKCRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZKCRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 135.35M USD.
Mikä oli ZKCRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZKCRO saavutti ATH-hinnaksi 0.229521 USD.
Mikä oli ZKCRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZKCRO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.070262 USD.
Mikä on ZKCRO-rahakkeen treidausvolyymi?
ZKCRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZKCRO tänä vuonna korkeammalle?
ZKCRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZKCRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:33:40 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

