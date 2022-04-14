croissant the baby amarillo (CROISSANT) -rahakkeen tokenomiikka
Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain.
As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only!
croissant the baby amarillo (CROISSANT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
croissant the baby amarillo (CROISSANT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CROISSANT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CROISSANT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CROISSANT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CROISSANT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
