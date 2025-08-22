Lisätietoja VATRENI-rahakkeesta

VATRENI-rahakkeen hintatiedot

VATRENI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VATRENI-rahakkeen tokenomiikka

VATRENI-rahakkeen hintaennuste

Croatian FF Fan Token-logo

Croatian FF Fan Token – hinta (VATRENI)

Ei listattu

1VATRENI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.15
$1.15$1.15
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Croatian FF Fan Token (VATRENI) -hintakaavio
Croatian FF Fan Token (VATRENI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 h:n matalin
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 h:n korkein

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

$ 0.050045
$ 0.050045$ 0.050045

+0.03%

-0.01%

+14.01%

+14.01%

Croatian FF Fan Token (VATRENI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.15. Viimeisen 24 tunnin aikana VATRENI on vaihdellut alimmillaan $ 1.15 ja korkeimmillaan $ 1.15 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VATRENI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.71, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.050045.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VATRENI on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja +14.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

$ 34.49M
$ 34.49M$ 34.49M

990.25K
990.25K 990.25K

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

Croatian FF Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VATRENI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.25K ja sen kokonaistarjonta on 30000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 34.49M.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Croatian FF Fan Token – USD -hinta muuttui $ -0.00017742845695.
Viimeisten 30 päivän aikana Croatian FF Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.3774488600.
Viimeisten 60 päivän aikana Croatian FF Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.9183369850.
Viimeisten 90 päivän aikana Croatian FF Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.73692475832507623.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00017742845695-0.01%
30 päivää$ +0.3774488600+32.82%
60 päivää$ +0.9183369850+79.86%
90 päivää$ +0.73692475832507623+178.40%

Mikä on Croatian FF Fan Token (VATRENI)

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Croatian FF Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Croatian FF Fan Token (VATRENI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Croatian FF Fan Token (VATRENI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Croatian FF Fan Token-rahakkeelle.

Tarkista Croatian FF Fan Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

VATRENI paikallisiin valuuttoihin

Croatian FF Fan Token (VATRENI) -rahakkeen tokenomiikka

Croatian FF Fan Token (VATRENI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VATRENI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Croatian FF Fan Token (VATRENI)”

Paljonko Croatian FF Fan Token (VATRENI) on arvoltaan tänään?
VATRENI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.15 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VATRENI-USD-parin nykyinen hinta?
VATRENI -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.15. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Croatian FF Fan Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VATRENI markkina-arvo on $ 1.14M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VATRENI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VATRENI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.25K USD.
Mikä oli VATRENI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VATRENI saavutti ATH-hinnaksi 1.71 USD.
Mikä oli VATRENI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VATRENI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.050045 USD.
Mikä on VATRENI-rahakkeen treidausvolyymi?
VATRENI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VATRENI tänä vuonna korkeammalle?
VATRENI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VATRENI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
