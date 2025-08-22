Lisätietoja CRIP-rahakkeesta

CRIP-rahakkeen hintatiedot

CRIP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CRIP-rahakkeen tokenomiikka

CRIP-rahakkeen hintaennuste

crippleguy-logo

crippleguy – hinta (CRIP)

Ei listattu

1CRIP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen crippleguy (CRIP) -hintakaavio
crippleguy (CRIP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00052551
$ 0.00052551$ 0.00052551

$ 0.00000364
$ 0.00000364$ 0.00000364

--

--

0.00%

0.00%

crippleguy (CRIP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000589. Viimeisen 24 tunnin aikana CRIP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRIP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00052551, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000364.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRIP on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

crippleguy (CRIP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.89K
$ 5.89K$ 5.89K

--
----

$ 5.89K
$ 5.89K$ 5.89K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,944.14
999,997,944.14 999,997,944.14

crippleguy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.89K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999997944.14. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.89K.

crippleguy (CRIP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana crippleguy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana crippleguy – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000004322.
Viimeisten 60 päivän aikana crippleguy – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000010675.
Viimeisten 90 päivän aikana crippleguy – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0000004322+7.34%
60 päivää$ +0.0000010675+18.12%
90 päivää$ 0--

Mikä on crippleguy (CRIP)

Crippleguy the Dev that cooks not with his hands but his mouth! The Crip developer is crippled as a result of a drunk driving accident. When he was 16 he was hit by a drunk driver. He frequently live streams to hes community and shares stories of hes experiences. The focus of the token is to raise awareness for driving drunk and hopefully enable the developer to get a neuralink implant. We will also focus on charitable donations to relevant causes.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

crippleguy (CRIP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

crippleguy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon crippleguy (CRIP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko crippleguy (CRIP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita crippleguy-rahakkeelle.

Tarkista crippleguy-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRIP paikallisiin valuuttoihin

crippleguy (CRIP) -rahakkeen tokenomiikka

crippleguy (CRIP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRIP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”crippleguy (CRIP)”

Paljonko crippleguy (CRIP) on arvoltaan tänään?
CRIP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000589 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRIP-USD-parin nykyinen hinta?
CRIP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000589. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on crippleguy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRIP markkina-arvo on $ 5.89K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli CRIP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRIP saavutti ATH-hinnaksi 0.00052551 USD.
Mikä oli CRIP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRIP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000364 USD.
Mikä on CRIP-rahakkeen treidausvolyymi?
CRIP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRIP tänä vuonna korkeammalle?
CRIP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRIP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:12:21 (UTC+8)

