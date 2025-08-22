Lisätietoja CRE8-rahakkeesta

CRE8-rahakkeen hintatiedot

CRE8-rahakkeen valkoinen paperi

CRE8-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CRE8-rahakkeen tokenomiikka

CRE8-rahakkeen hintaennuste

CRE8 – hinta (CRE8)

Ei listattu

1CRE8 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.80%1D
USD
Reaaliaikainen CRE8 (CRE8) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:12:01 (UTC+8)

CRE8 (CRE8) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.88%

-7.52%

-7.52%

CRE8 (CRE8) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CRE8 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRE8-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRE8 on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.88% 24 tunnin aikana ja -7.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CRE8 (CRE8) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.15K
$ 10.15K$ 10.15K

--
----

$ 10.15K
$ 10.15K$ 10.15K

995.98M
995.98M 995.98M

995,979,206.739416
995,979,206.739416 995,979,206.739416

CRE8-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRE8-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 995.98M ja sen kokonaistarjonta on 995979206.739416. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.15K.

CRE8 (CRE8) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CRE8 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CRE8 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CRE8 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CRE8 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.88%
30 päivää$ 0-14.05%
60 päivää$ 0-3.04%
90 päivää$ 0--

Mikä on CRE8 (CRE8)

CRE8 Finance is a next-generation Web3 platform designed to tokenize Real World Services (RWS) – bringing freelance gigs, consulting, creative work, and other service offerings onto the blockchain. In the same way that Real World Assets (RWA) tokenization brings physical assets on-chain, RWS tokenization brings what you do on-chain. CRE8’s mission is to empower service-based industries through secure, scalable tokenization, unlocking liquidity and global reach for service providers by turning their time and skills into digital assets. The core belief at CRE8 is that the future of work is decentralized and on-chain, enabling trustless transactions, instant payments, and borderless access to opportunities.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

CRE8-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CRE8 (CRE8) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CRE8 (CRE8) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CRE8-rahakkeelle.

Tarkista CRE8-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRE8 paikallisiin valuuttoihin

CRE8 (CRE8) -rahakkeen tokenomiikka

CRE8 (CRE8) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRE8-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CRE8 (CRE8)”

Paljonko CRE8 (CRE8) on arvoltaan tänään?
CRE8-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRE8-USD-parin nykyinen hinta?
CRE8 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CRE8-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRE8 markkina-arvo on $ 10.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRE8-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRE8-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 995.98M USD.
Mikä oli CRE8-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRE8 saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli CRE8-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRE8-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CRE8-rahakkeen treidausvolyymi?
CRE8-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRE8 tänä vuonna korkeammalle?
CRE8 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRE8-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:12:01 (UTC+8)

CRE8 (CRE8) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

