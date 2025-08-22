Lisätietoja CRAZE-rahakkeesta

Craze-logo

Craze – hinta (CRAZE)

Ei listattu

1CRAZE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Craze (CRAZE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:01:21 (UTC+8)

Craze (CRAZE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01051485
$ 0.01051485$ 0.01051485

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-33.40%

-33.40%

Craze (CRAZE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CRAZE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRAZE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01051485, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRAZE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -33.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Craze (CRAZE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.49K
$ 7.49K$ 7.49K

--
----

$ 7.49K
$ 7.49K$ 7.49K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Craze-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRAZE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.49K.

Craze (CRAZE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Craze – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Craze – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Craze – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Craze – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-29.76%
60 päivää$ 0-99.03%
90 päivää$ 0--

Mikä on Craze (CRAZE)

The Future of Memecoins on Ethereum Launch Meme Coins Gaslessly. Stake Craze Token. Share the Revenue. Welcome to the first gasless Ethereum memecoin platform, built to dominate the bull run. Stake your Craze Tokens and earn a share of our billion-dollar potential. About Craze.fun Revolutionizing Memecoins on Ethereum At Craze.fun, we’re redefining what’s possible in the world of memecoins. Inspired by the groundbreaking success of Pump.fun, we’ve built the first gasless memecoin launchpad on Ethereum, solving the problem of high gas fees that have long plagued the Ethereum network. Our mission is simple Empower creators with an accessible, low-cost platform to launch their meme coins. Reward the community by sharing 50% of platform revenue with Craze Token stakers. Drive innovation in the Ethereum ecosystem with tools and utilities that grow alongside the memecoin market. With the bull run upon us, Craze.fun is more than a platform - it’s a movement. We’re combining Ethereum’s global liquidity with the explosive power of memecoins to create a billion-dollar ecosystem where everyone, from creators to investors, can thrive.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Craze-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Craze (CRAZE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Craze (CRAZE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Craze-rahakkeelle.

Tarkista Craze-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRAZE paikallisiin valuuttoihin

Craze (CRAZE) -rahakkeen tokenomiikka

Craze (CRAZE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRAZE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Craze (CRAZE)”

Paljonko Craze (CRAZE) on arvoltaan tänään?
CRAZE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRAZE-USD-parin nykyinen hinta?
CRAZE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Craze-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRAZE markkina-arvo on $ 7.49K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRAZE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRAZE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli CRAZE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRAZE saavutti ATH-hinnaksi 0.01051485 USD.
Mikä oli CRAZE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRAZE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CRAZE-rahakkeen treidausvolyymi?
CRAZE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRAZE tänä vuonna korkeammalle?
CRAZE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRAZE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:01:21 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.