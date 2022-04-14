Crashout (CRASHOUT) -rahakkeen tokenomiikka

Crashout (CRASHOUT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Crashout (CRASHOUT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Crashout (CRASHOUT) -rahakkeen tiedot

Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement.

Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline.

At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc.

The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc).

Crashout is a bet on the growth of social media.

Crashout is a bet on content creators.

Crashout is a bet on zoomers.

Crashout is a bet on the internet.

Virallinen verkkosivusto:
https://crashoutsol.xyz/

Crashout (CRASHOUT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Crashout (CRASHOUT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.21M
Kokonaistarjonta:
$ 999.99M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.99M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.21M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01390293
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0005825
Nykyinen hinta:
$ 0.0012109
Crashout (CRASHOUT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Crashout (CRASHOUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CRASHOUT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CRASHOUT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CRASHOUT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CRASHOUT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CRASHOUT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CRASHOUT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CRASHOUT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.