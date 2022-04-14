Crappy Bird CTO (CRAPPY) -rahakkeen tokenomiikka
Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0.
It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains.
Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.
Crappy Bird CTO (CRAPPY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Crappy Bird CTO (CRAPPY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Crappy Bird CTO (CRAPPY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Crappy Bird CTO (CRAPPY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CRAPPY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CRAPPY-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CRAPPY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CRAPPY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
CRAPPY-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne CRAPPY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CRAPPY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.