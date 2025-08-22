Lisätietoja CFT-rahakkeesta

CFT-rahakkeen hintatiedot

CFT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CFT-rahakkeen tokenomiikka

CFT-rahakkeen hintaennuste

Craft network-logo

Craft network – hinta (CFT)

Ei listattu

1CFT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+8.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Craft network (CFT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:11:54 (UTC+8)

Craft network (CFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.175078
$ 0.175078$ 0.175078

$ 0
$ 0$ 0

+8.84%

+8.59%

+9.16%

+9.16%

Craft network (CFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CFT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.175078, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CFT on muuttunut +8.84% viimeisen tunnin aikana, +8.59% 24 tunnin aikana ja +9.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Craft network (CFT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.47K
$ 5.47K$ 5.47K

--
----

$ 5.47K
$ 5.47K$ 5.47K

210.00M
210.00M 210.00M

209,999,920.0
209,999,920.0 209,999,920.0

Craft network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 210.00M ja sen kokonaistarjonta on 209999920.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.47K.

Craft network (CFT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Craft network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Craft network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Craft network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Craft network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.59%
30 päivää$ 0-4.14%
60 päivää$ 0-14.24%
90 päivää$ 0--

Mikä on Craft network (CFT)

Craft is an NFT marketplace owned by the community running on the ICON Blockchain. $CFT token is the governance token of the marketplace. It allows you to reduce the platform's commissions to 0% by holding them. Many features are under development such as staking, DeFi etc.

Craft network (CFT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Craft network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Craft network (CFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Craft network (CFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Craft network-rahakkeelle.

Tarkista Craft network-rahakkeen hintaennuste nyt!

CFT paikallisiin valuuttoihin

Craft network (CFT) -rahakkeen tokenomiikka

Craft network (CFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Craft network (CFT)”

Paljonko Craft network (CFT) on arvoltaan tänään?
CFT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CFT-USD-parin nykyinen hinta?
CFT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Craft network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CFT markkina-arvo on $ 5.47K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 210.00M USD.
Mikä oli CFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CFT saavutti ATH-hinnaksi 0.175078 USD.
Mikä oli CFT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CFT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CFT-rahakkeen treidausvolyymi?
CFT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CFT tänä vuonna korkeammalle?
CFT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CFT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:11:54 (UTC+8)

