Tutustu Crabbie (CRAB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Osta CRAB-rahaketta nyt!

Crabbie, the degenerate Solana mogul, is a high-stakes gambler and owner of the elite casino "The Golden Claw". Known for his impeccable manners, charm, and charisma, he lives a life of luxury and influence. Despite his taste for finer things, his addictions to women and gambling define his notorious reputation.

Crabbie (CRAB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Crabbie (CRAB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.