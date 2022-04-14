cr0w by Virtuals (CROW) -rahakkeen tokenomiikka

cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders.

Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal.

Virallinen verkkosivusto:
https://app.virtuals.io/virtuals/16445
Valkoinen paperi:
https://cr0w-virtuals.gitbook.io/cr0w-virtuals-litepaper

cr0w by Virtuals (CROW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu cr0w by Virtuals (CROW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 125.19K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 967.47M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 129.40K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.02626172
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00003814
Nykyinen hinta:
$ 0.00013063
cr0w by Virtuals (CROW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

cr0w by Virtuals (CROW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CROW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CROW-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CROW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CROW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CROW-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CROW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CROW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.