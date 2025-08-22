Lisätietoja CROW-rahakkeesta

CROW-rahakkeen hintatiedot

CROW-rahakkeen valkoinen paperi

CROW-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CROW-rahakkeen tokenomiikka

CROW-rahakkeen hintaennuste

cr0w by Virtuals-logo

cr0w by Virtuals – hinta (CROW)

Ei listattu

1CROW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00010082
$0.00010082$0.00010082
-19.00%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen cr0w by Virtuals (CROW) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:19:16 (UTC+8)

cr0w by Virtuals (CROW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02626172
$ 0.02626172$ 0.02626172

$ 0
$ 0$ 0

-4.32%

-18.63%

+80.60%

+80.60%

cr0w by Virtuals (CROW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CROW on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CROW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02626172, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CROW on muuttunut -4.32% viimeisen tunnin aikana, -18.63% 24 tunnin aikana ja +80.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

cr0w by Virtuals (CROW) -rahakkeen markkinatiedot

$ 97.54K
$ 97.54K$ 97.54K

--
----

$ 100.82K
$ 100.82K$ 100.82K

967.47M
967.47M 967.47M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

cr0w by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 97.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CROW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 967.47M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 100.82K.

cr0w by Virtuals (CROW) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana cr0w by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana cr0w by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana cr0w by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana cr0w by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-18.63%
30 päivää$ 0+35.42%
60 päivää$ 0-82.84%
90 päivää$ 0--

Mikä on cr0w by Virtuals (CROW)

cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

cr0w by Virtuals (CROW) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

cr0w by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon cr0w by Virtuals (CROW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko cr0w by Virtuals (CROW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita cr0w by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista cr0w by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

CROW paikallisiin valuuttoihin

cr0w by Virtuals (CROW) -rahakkeen tokenomiikka

cr0w by Virtuals (CROW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CROW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”cr0w by Virtuals (CROW)”

Paljonko cr0w by Virtuals (CROW) on arvoltaan tänään?
CROW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CROW-USD-parin nykyinen hinta?
CROW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on cr0w by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CROW markkina-arvo on $ 97.54K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CROW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CROW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 967.47M USD.
Mikä oli CROW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CROW saavutti ATH-hinnaksi 0.02626172 USD.
Mikä oli CROW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CROW-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CROW-rahakkeen treidausvolyymi?
CROW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CROW tänä vuonna korkeammalle?
CROW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CROW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:19:16 (UTC+8)

