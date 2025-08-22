Lisätietoja COZY-rahakkeesta

COZY-rahakkeen hintatiedot

COZY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

COZY-rahakkeen tokenomiikka

COZY-rahakkeen hintaennuste

Cozy Pepe-logo

Cozy Pepe – hinta (COZY)

Ei listattu

1COZY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Cozy Pepe (COZY) -hintakaavio
Cozy Pepe (COZY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00165749
$ 0.00165749$ 0.00165749

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.09%

+9.09%

Cozy Pepe (COZY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana COZY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COZY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00165749, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COZY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +9.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cozy Pepe (COZY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 27.28K
$ 27.28K$ 27.28K

--
----

$ 27.28K
$ 27.28K$ 27.28K

998.85M
998.85M 998.85M

998,850,506.610713
998,850,506.610713 998,850,506.610713

Cozy Pepe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.28K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COZY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.85M ja sen kokonaistarjonta on 998850506.610713. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.28K.

Cozy Pepe (COZY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cozy Pepe – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cozy Pepe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Cozy Pepe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Cozy Pepe – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-4.15%
60 päivää$ 0-2.71%
90 päivää$ 0--

Mikä on Cozy Pepe (COZY)

Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times.

Cozy Pepe (COZY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cozy Pepe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cozy Pepe (COZY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cozy Pepe (COZY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cozy Pepe-rahakkeelle.

Tarkista Cozy Pepe-rahakkeen hintaennuste nyt!

COZY paikallisiin valuuttoihin

Cozy Pepe (COZY) -rahakkeen tokenomiikka

Cozy Pepe (COZY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COZY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cozy Pepe (COZY)”

Paljonko Cozy Pepe (COZY) on arvoltaan tänään?
COZY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COZY-USD-parin nykyinen hinta?
COZY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cozy Pepe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COZY markkina-arvo on $ 27.28K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COZY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COZY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.85M USD.
Mikä oli COZY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COZY saavutti ATH-hinnaksi 0.00165749 USD.
Mikä oli COZY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COZY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on COZY-rahakkeen treidausvolyymi?
COZY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko COZY tänä vuonna korkeammalle?
COZY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COZY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

