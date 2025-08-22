Lisätietoja COST-rahakkeesta

COST-rahakkeen hintatiedot

COST-rahakkeen virallinen verkkosivusto

COST-rahakkeen tokenomiikka

COST-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Cost Hot Dog-logo

Cost Hot Dog – hinta (COST)

Ei listattu

1COST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00093527
$0.00093527$0.00093527
+14.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Cost Hot Dog (COST) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:00:58 (UTC+8)

Cost Hot Dog (COST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.061631
$ 0.061631$ 0.061631

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

+13.48%

-0.49%

-0.49%

Cost Hot Dog (COST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana COST on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.061631, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COST on muuttunut +0.61% viimeisen tunnin aikana, +13.48% 24 tunnin aikana ja -0.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cost Hot Dog (COST) -rahakkeen markkinatiedot

$ 887.51K
$ 887.51K$ 887.51K

--
----

$ 887.51K
$ 887.51K$ 887.51K

949.39M
949.39M 949.39M

949,390,000.0
949,390,000.0 949,390,000.0

Cost Hot Dog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 887.51K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 949.39M ja sen kokonaistarjonta on 949390000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 887.51K.

Cost Hot Dog (COST) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cost Hot Dog – USD -hinta muuttui $ +0.00011116.
Viimeisten 30 päivän aikana Cost Hot Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Cost Hot Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Cost Hot Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00011116+13.48%
30 päivää$ 0-17.08%
60 päivää$ 0+0.49%
90 päivää$ 0--

Mikä on Cost Hot Dog (COST)

$COST the greatest fight against inflation.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Cost Hot Dog (COST) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cost Hot Dog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cost Hot Dog (COST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cost Hot Dog (COST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cost Hot Dog-rahakkeelle.

Tarkista Cost Hot Dog-rahakkeen hintaennuste nyt!

COST paikallisiin valuuttoihin

Cost Hot Dog (COST) -rahakkeen tokenomiikka

Cost Hot Dog (COST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cost Hot Dog (COST)”

Paljonko Cost Hot Dog (COST) on arvoltaan tänään?
COST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COST-USD-parin nykyinen hinta?
COST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cost Hot Dog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COST markkina-arvo on $ 887.51K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 949.39M USD.
Mikä oli COST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COST saavutti ATH-hinnaksi 0.061631 USD.
Mikä oli COST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COST-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on COST-rahakkeen treidausvolyymi?
COST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko COST tänä vuonna korkeammalle?
COST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:00:58 (UTC+8)

Cost Hot Dog (COST) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.