Lisätietoja MAGICK-rahakkeesta

MAGICK-rahakkeen hintatiedot

MAGICK-rahakkeen valkoinen paperi

MAGICK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MAGICK-rahakkeen tokenomiikka

MAGICK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Cosmic Universe Magick-logo

Cosmic Universe Magick – hinta (MAGICK)

Ei listattu

1MAGICK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00219462
$0.00219462$0.00219462
-3.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Cosmic Universe Magick (MAGICK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:55:39 (UTC+8)

Cosmic Universe Magick (MAGICK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00217174
$ 0.00217174$ 0.00217174
24 h:n matalin
$ 0.00227518
$ 0.00227518$ 0.00227518
24 h:n korkein

$ 0.00217174
$ 0.00217174$ 0.00217174

$ 0.00227518
$ 0.00227518$ 0.00227518

$ 4.44
$ 4.44$ 4.44

$ 0.00149764
$ 0.00149764$ 0.00149764

-0.00%

-3.46%

-41.03%

-41.03%

Cosmic Universe Magick (MAGICK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00219461. Viimeisen 24 tunnin aikana MAGICK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00217174 ja korkeimmillaan $ 0.00227518 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MAGICK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.44, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00149764.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MAGICK on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -3.46% 24 tunnin aikana ja -41.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 140.22K
$ 140.22K$ 140.22K

--
----

$ 217.11K
$ 217.11K$ 217.11K

63.89M
63.89M 63.89M

98,927,130.11703493
98,927,130.11703493 98,927,130.11703493

Cosmic Universe Magick-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 140.22K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MAGICK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 63.89M ja sen kokonaistarjonta on 98927130.11703493. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 217.11K.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cosmic Universe Magick – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cosmic Universe Magick – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002465306.
Viimeisten 60 päivän aikana Cosmic Universe Magick – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008116942.
Viimeisten 90 päivän aikana Cosmic Universe Magick – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000819878509285714.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.46%
30 päivää$ +0.0002465306+11.23%
60 päivää$ +0.0008116942+36.99%
90 päivää$ +0.0000819878509285714+3.88%

Mikä on Cosmic Universe Magick (MAGICK)

MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Cosmic Universe Magick (MAGICK) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Cosmic Universe Magick-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cosmic Universe Magick (MAGICK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cosmic Universe Magick (MAGICK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cosmic Universe Magick-rahakkeelle.

Tarkista Cosmic Universe Magick-rahakkeen hintaennuste nyt!

MAGICK paikallisiin valuuttoihin

Cosmic Universe Magick (MAGICK) -rahakkeen tokenomiikka

Cosmic Universe Magick (MAGICK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MAGICK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cosmic Universe Magick (MAGICK)”

Paljonko Cosmic Universe Magick (MAGICK) on arvoltaan tänään?
MAGICK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00219461 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MAGICK-USD-parin nykyinen hinta?
MAGICK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00219461. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cosmic Universe Magick-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MAGICK markkina-arvo on $ 140.22K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MAGICK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MAGICK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 63.89M USD.
Mikä oli MAGICK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MAGICK saavutti ATH-hinnaksi 4.44 USD.
Mikä oli MAGICK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MAGICK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00149764 USD.
Mikä on MAGICK-rahakkeen treidausvolyymi?
MAGICK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MAGICK tänä vuonna korkeammalle?
MAGICK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MAGICK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:55:39 (UTC+8)

Cosmic Universe Magick (MAGICK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.