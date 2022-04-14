Cosanta (COSA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Cosanta (COSA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Cosanta (COSA) -rahakkeen tiedot

What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network.

What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project

History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project

What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins

What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too

Virallinen verkkosivusto:
https://cosanta.net/
Valkoinen paperi:
https://cosanta.net/en#about

Cosanta (COSA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Cosanta (COSA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 840.96K
$ 840.96K$ 840.96K
Kokonaistarjonta:
$ 350.67K
$ 350.67K$ 350.67K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 350.67K
$ 350.67K$ 350.67K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 840.96K
$ 840.96K$ 840.96K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 11.71
$ 11.71$ 11.71
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.19178
$ 0.19178$ 0.19178
Nykyinen hinta:
$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

Cosanta (COSA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Cosanta (COSA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä COSA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COSA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät COSA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COSA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

COSA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne COSA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COSA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

