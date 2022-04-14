Corporate Audit AI (AUDIT) -rahakkeen tokenomiikka
Corporate Audit AI (AUDIT) -rahakkeen tiedot
analysts at hedge funds and asset managers earn six figures a year meticulously reviewing sec filings and earnings calls to inform investment decisions. we’re flipping that model with our multi-agent ai system, analyzing audio and text data to gauge sentiment, detect discrepancies, and benchmark companies. after each audit, our ai agents tweet insights, offering real-time updates. our ultimate goal? building an ai-powered etf that transforms investment intelligence and empowers smarter, data-driven portfolios.
Corporate Audit AI (AUDIT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Corporate Audit AI (AUDIT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Corporate Audit AI (AUDIT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Corporate Audit AI (AUDIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä AUDIT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AUDIT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät AUDIT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AUDIT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
AUDIT-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne AUDIT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AUDIT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.