CorionX is a modern blockchain platform that acts as a hub for digital assets, and is built to promote the adoption of cryptocurrency stablecoins, Decentralized Finance (DeFi), CBDCs, and other technologies that empower users and reduce reliance on legacy infrastructure. The CorionX (CORX) token is “gas” for the rapidly developing stablecoin and crypto infrastructure and is designed to help incentivize stablecoin and DeFi. adoption
♦️ CorionX is using partners bridges to provide interoperability, fast, secure & cheap transactions and scalability
♦️ CorionX will provide the next generation of mobile payments: This will power cheap, fast, and highly scalable transactions within the community using CorionX, Stablecoins and other ERC 20 tokens.
♦️ CorionX creates the one platform for education, rewards the collaboration of the community and leads the #MoneyInTheRightDirection Movement.
♦️ Staking without lockup: Holders of the CorionX utility token earn 2.5% quarterly, (10.38% APY) staking rewards without needing to lock up their assets. This is paid on the average CorionX balance held in the user’s ETH wallet, leaving them free to transact and benefit from the token’s utility without missing out on rewards.
♦️ Earning Yields in CeFi and DeFi: CorionX is looking to integrate Centralized Finance and Decentralized Finance solutions to provide easy to use access to mainstream users to earn yields and to extend CorionX utilites.
♦️ CorionX token has a wide range of use cases. It can be used for bounties and reward plans, membership fees, earning rewards, and a whole lot more.
♦️ CorionX token holders can earn discounts and benefits for holding and participating in the CorionX ecosystem.
CorionX (CORX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu CorionX (CORX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
CorionX (CORX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
CorionX (CORX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CORX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CORX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CORX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CORX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.