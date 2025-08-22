CorionX – hinta (CORX)
CorionX (CORX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00006675. Viimeisen 24 tunnin aikana CORX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00006461 ja korkeimmillaan $ 0.00013269 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CORX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03473611, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00004666.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CORX on muuttunut +2.34% viimeisen tunnin aikana, -13.37% 24 tunnin aikana ja +1.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
CorionX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CORX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 95.44M ja sen kokonaistarjonta on 400000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.70K.
Tämän päivän aikana CorionX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CorionX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000021203.
Viimeisten 60 päivän aikana CorionX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000244400.
Viimeisten 90 päivän aikana CorionX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-13.37%
|30 päivää
|$ +0.0000021203
|+3.18%
|60 päivää
|$ +0.0000244400
|+36.61%
|90 päivää
|$ 0
|--
CorionX is a modern blockchain platform that acts as a hub for digital assets, and is built to promote the adoption of cryptocurrency stablecoins, Decentralized Finance (DeFi), CBDCs, and other technologies that empower users and reduce reliance on legacy infrastructure. The CorionX (CORX) token is “gas” for the rapidly developing stablecoin and crypto infrastructure and is designed to help incentivize stablecoin and DeFi. adoption ♦️ CorionX is using partners bridges to provide interoperability, fast, secure & cheap transactions and scalability ♦️ CorionX will provide the next generation of mobile payments: This will power cheap, fast, and highly scalable transactions within the community using CorionX, Stablecoins and other ERC 20 tokens. ♦️ CorionX creates the one platform for education, rewards the collaboration of the community and leads the #MoneyInTheRightDirection Movement. ♦️ Staking without lockup: Holders of the CorionX utility token earn 2.5% quarterly, (10.38% APY) staking rewards without needing to lock up their assets. This is paid on the average CorionX balance held in the user’s ETH wallet, leaving them free to transact and benefit from the token’s utility without missing out on rewards. ♦️ Earning Yields in CeFi and DeFi: CorionX is looking to integrate Centralized Finance and Decentralized Finance solutions to provide easy to use access to mainstream users to earn yields and to extend CorionX utilites. ♦️ CorionX token has a wide range of use cases. It can be used for bounties and reward plans, membership fees, earning rewards, and a whole lot more. ♦️ CorionX token holders can earn discounts and benefits for holding and participating in the CorionX ecosystem.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
