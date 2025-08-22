Lisätietoja CORX-rahakkeesta

CorionX – hinta (CORX)

Ei listattu

1CORX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-12.90%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CorionX (CORX) -hintakaavio
CorionX (CORX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00006461
24 h:n matalin
$ 0.00013269
24 h:n korkein

$ 0.00006461
$ 0.00013269
$ 0.03473611
$ 0.00004666
+2.34%

-13.37%

+1.37%

+1.37%

CorionX (CORX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00006675. Viimeisen 24 tunnin aikana CORX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00006461 ja korkeimmillaan $ 0.00013269 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CORX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03473611, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00004666.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CORX on muuttunut +2.34% viimeisen tunnin aikana, -13.37% 24 tunnin aikana ja +1.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CorionX (CORX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.37K
--
$ 26.70K
95.44M
400,000,000.0
CorionX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CORX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 95.44M ja sen kokonaistarjonta on 400000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.70K.

CorionX (CORX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CorionX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CorionX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000021203.
Viimeisten 60 päivän aikana CorionX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000244400.
Viimeisten 90 päivän aikana CorionX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-13.37%
30 päivää$ +0.0000021203+3.18%
60 päivää$ +0.0000244400+36.61%
90 päivää$ 0--

Mikä on CorionX (CORX)

CorionX is a modern blockchain platform that acts as a hub for digital assets, and is built to promote the adoption of cryptocurrency stablecoins, Decentralized Finance (DeFi), CBDCs, and other technologies that empower users and reduce reliance on legacy infrastructure. The CorionX (CORX) token is “gas” for the rapidly developing stablecoin and crypto infrastructure and is designed to help incentivize stablecoin and DeFi. adoption ♦️ CorionX is using partners bridges to provide interoperability, fast, secure & cheap transactions and scalability ♦️ CorionX will provide the next generation of mobile payments: This will power cheap, fast, and highly scalable transactions within the community using CorionX, Stablecoins and other ERC 20 tokens. ♦️ CorionX creates the one platform for education, rewards the collaboration of the community and leads the #MoneyInTheRightDirection Movement. ♦️ Staking without lockup: Holders of the CorionX utility token earn 2.5% quarterly, (10.38% APY) staking rewards without needing to lock up their assets. This is paid on the average CorionX balance held in the user’s ETH wallet, leaving them free to transact and benefit from the token’s utility without missing out on rewards. ♦️ Earning Yields in CeFi and DeFi: CorionX is looking to integrate Centralized Finance and Decentralized Finance solutions to provide easy to use access to mainstream users to earn yields and to extend CorionX utilites. ♦️ CorionX token has a wide range of use cases. It can be used for bounties and reward plans, membership fees, earning rewards, and a whole lot more. ♦️ CorionX token holders can earn discounts and benefits for holding and participating in the CorionX ecosystem.

CorionX (CORX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CorionX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CorionX (CORX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CorionX (CORX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CorionX-rahakkeelle.

Tarkista CorionX-rahakkeen hintaennuste nyt!

CORX paikallisiin valuuttoihin

CorionX (CORX) -rahakkeen tokenomiikka

CorionX (CORX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CORX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CorionX (CORX)”

Paljonko CorionX (CORX) on arvoltaan tänään?
CORX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00006675 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CORX-USD-parin nykyinen hinta?
CORX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00006675. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CorionX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CORX markkina-arvo on $ 6.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CORX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CORX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 95.44M USD.
Mikä oli CORX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CORX saavutti ATH-hinnaksi 0.03473611 USD.
Mikä oli CORX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CORX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00004666 USD.
Mikä on CORX-rahakkeen treidausvolyymi?
CORX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CORX tänä vuonna korkeammalle?
CORX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CORX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.