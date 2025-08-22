CorgiAI – hinta (CORGIAI)
CorgiAI (CORGIAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00011749. Viimeisen 24 tunnin aikana CORGIAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00011472 ja korkeimmillaan $ 0.00011768 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CORGIAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0042301, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00004414.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CORGIAI on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, +0.39% 24 tunnin aikana ja -6.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
CorgiAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 40.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CORGIAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 343.53B ja sen kokonaistarjonta on 372500000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 43.76M.
Tämän päivän aikana CorgiAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CorgiAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000179078.
Viimeisten 60 päivän aikana CorgiAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000003036.
Viimeisten 90 päivän aikana CorgiAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.00004746917125755068.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.39%
|30 päivää
|$ -0.0000179078
|-15.24%
|60 päivää
|$ -0.0000003036
|-0.25%
|90 päivää
|$ -0.00004746917125755068
|-28.77%
What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI.
