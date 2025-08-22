Lisätietoja XCB-rahakkeesta

XCB-rahakkeen hintatiedot

XCB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XCB-rahakkeen tokenomiikka

XCB-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Core Blockchain-logo

Core Blockchain – hinta (XCB)

Ei listattu

1XCB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02830351
$0.02830351$0.02830351
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Core Blockchain (XCB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:46:23 (UTC+8)

Core Blockchain (XCB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.146314
$ 0.146314$ 0.146314

$ 0.02684857
$ 0.02684857$ 0.02684857

--

--

-12.31%

-12.31%

Core Blockchain (XCB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02830351. Viimeisen 24 tunnin aikana XCB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XCB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.146314, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02684857.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XCB on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -12.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Core Blockchain (XCB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

--
----

$ 10.60M
$ 10.60M$ 10.60M

75.41M
75.41M 75.41M

374,400,349.768
374,400,349.768 374,400,349.768

Core Blockchain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 75.41M ja sen kokonaistarjonta on 374400349.768. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.60M.

Core Blockchain (XCB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Core Blockchain – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Core Blockchain – USD -hinnan muutos oli $ -0.0047062227.
Viimeisten 60 päivän aikana Core Blockchain – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007894330.
Viimeisten 90 päivän aikana Core Blockchain – USD -hinnan muutos oli $ -0.00663111369798069.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0047062227-16.62%
60 päivää$ -0.0007894330-2.78%
90 päivää$ -0.00663111369798069-18.98%

Mikä on Core Blockchain (XCB)

Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Core Blockchain (XCB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Core Blockchain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Core Blockchain (XCB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Core Blockchain (XCB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Core Blockchain-rahakkeelle.

Tarkista Core Blockchain-rahakkeen hintaennuste nyt!

XCB paikallisiin valuuttoihin

Core Blockchain (XCB) -rahakkeen tokenomiikka

Core Blockchain (XCB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XCB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Core Blockchain (XCB)”

Paljonko Core Blockchain (XCB) on arvoltaan tänään?
XCB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02830351 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XCB-USD-parin nykyinen hinta?
XCB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02830351. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Core Blockchain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XCB markkina-arvo on $ 2.13M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 75.41M USD.
Mikä oli XCB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XCB saavutti ATH-hinnaksi 0.146314 USD.
Mikä oli XCB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XCB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02684857 USD.
Mikä on XCB-rahakkeen treidausvolyymi?
XCB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XCB tänä vuonna korkeammalle?
XCB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XCB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:46:23 (UTC+8)

Core Blockchain (XCB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.