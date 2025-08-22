Lisätietoja COOL-rahakkeesta

COOL-rahakkeen hintatiedot

COOL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

COOL-rahakkeen tokenomiikka

COOL-rahakkeen hintaennuste

CoolCoin-logo

CoolCoin – hinta (COOL)

Ei listattu

1COOL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CoolCoin (COOL) -hintakaavio
CoolCoin (COOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02560435
$ 0.02560435$ 0.02560435

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

CoolCoin (COOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana COOL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02560435, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COOL on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CoolCoin (COOL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 42.62K
$ 42.62K$ 42.62K

--
----

$ 42.62K
$ 42.62K$ 42.62K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,856.81
999,999,856.81 999,999,856.81

CoolCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 42.62K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999999856.81. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 42.62K.

CoolCoin (COOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CoolCoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CoolCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CoolCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CoolCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-9.54%
60 päivää$ 0+33.48%
90 päivää$ 0--

Mikä on CoolCoin (COOL)

Deep within the radioactive core of planet Wallstreet Wasteland… a mysterious and powerful force was born - The Cool Coin. This extraordinary gold coin, forged from the essence of an ancient supernova, holds the key to the very fabric of Coolman’s Universe. For eons, civilizations have whispered tales of Cool Coin’s unimaginable power and the destiny of those who seek to harness it…

CoolCoin (COOL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CoolCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CoolCoin (COOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CoolCoin (COOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CoolCoin-rahakkeelle.

Tarkista CoolCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

COOL paikallisiin valuuttoihin

CoolCoin (COOL) -rahakkeen tokenomiikka

CoolCoin (COOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CoolCoin (COOL)”

Paljonko CoolCoin (COOL) on arvoltaan tänään?
COOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COOL-USD-parin nykyinen hinta?
COOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CoolCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COOL markkina-arvo on $ 42.62K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli COOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COOL saavutti ATH-hinnaksi 0.02560435 USD.
Mikä oli COOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COOL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on COOL-rahakkeen treidausvolyymi?
COOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko COOL tänä vuonna korkeammalle?
COOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.