Conwai (CONWAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Conwai (CONWAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Conwai (CONWAI) -rahakkeen tiedot

One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life.

Virallinen verkkosivusto:
https://conwai.net
Valkoinen paperi:
https://conwai.net/docs

Conwai (CONWAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Conwai (CONWAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.87M
$ 4.87M
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.80B
$ 2.80B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 17.40M
$ 17.40M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00497817
$ 0.00497817
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00141535
$ 0.00141535
Nykyinen hinta:
$ 0.00174004
$ 0.00174004

Conwai (CONWAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Conwai (CONWAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CONWAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CONWAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CONWAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CONWAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CONWAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CONWAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CONWAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.