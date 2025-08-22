Lisätietoja CNFI-rahakkeesta

CNFI-rahakkeen hintatiedot

CNFI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CNFI-rahakkeen tokenomiikka

CNFI-rahakkeen hintaennuste

Connect Financial – hinta (CNFI)

1CNFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.092222
+34.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Connect Financial (CNFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:00:34 (UTC+8)

Connect Financial (CNFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.067896
24 h:n matalin
$ 0.099385
24 h:n korkein

$ 0.067896
$ 0.099385
$ 1.71
$ 0.00250744
--

+34.85%

+4.02%

+4.02%

Connect Financial (CNFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.092222. Viimeisen 24 tunnin aikana CNFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.067896 ja korkeimmillaan $ 0.099385 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CNFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.71, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00250744.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CNFI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +34.85% 24 tunnin aikana ja +4.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Connect Financial (CNFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.31M
--
$ 10.01M
25.00M
108,500,000.0
Connect Financial-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CNFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.00M ja sen kokonaistarjonta on 108500000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.01M.

Connect Financial (CNFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Connect Financial – USD -hinta muuttui $ +0.02383477.
Viimeisten 30 päivän aikana Connect Financial – USD -hinnan muutos oli $ +0.0270586910.
Viimeisten 60 päivän aikana Connect Financial – USD -hinnan muutos oli $ +0.0648206858.
Viimeisten 90 päivän aikana Connect Financial – USD -hinnan muutos oli $ +0.02483853698206892.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.02383477+34.85%
30 päivää$ +0.0270586910+29.34%
60 päivää$ +0.0648206858+70.29%
90 päivää$ +0.02483853698206892+36.86%

Mikä on Connect Financial (CNFI)

The World's First Crypto Backed VISA Credit Card

Connect Financial (CNFI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Connect Financial-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Connect Financial (CNFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Connect Financial (CNFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Connect Financial-rahakkeelle.

Tarkista Connect Financial-rahakkeen hintaennuste nyt!

CNFI paikallisiin valuuttoihin

Connect Financial (CNFI) -rahakkeen tokenomiikka

Connect Financial (CNFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CNFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Connect Financial (CNFI)”

Paljonko Connect Financial (CNFI) on arvoltaan tänään?
CNFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.092222 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CNFI-USD-parin nykyinen hinta?
CNFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.092222. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Connect Financial-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CNFI markkina-arvo on $ 2.31M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CNFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CNFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.00M USD.
Mikä oli CNFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CNFI saavutti ATH-hinnaksi 1.71 USD.
Mikä oli CNFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CNFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00250744 USD.
Mikä on CNFI-rahakkeen treidausvolyymi?
CNFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CNFI tänä vuonna korkeammalle?
CNFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CNFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.