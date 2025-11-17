PörssiDEX+
Osta kryptojaMarkkinatSpotFutuurit500XAnsaitseTapahtumat
Lisää
CHZ Frenzy
Reaaliaikainen Concentric Industries-hinta on tänään 0 USD. CONCENTRIC-rahakkeiden markkina-arvo on 484,718 USD. Seuraa reaaliaikaisia CONCENTRIC/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!Reaaliaikainen Concentric Industries-hinta on tänään 0 USD. CONCENTRIC-rahakkeiden markkina-arvo on 484,718 USD. Seuraa reaaliaikaisia CONCENTRIC/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja CONCENTRIC-rahakkeesta

CONCENTRIC-rahakkeen hintatiedot

Mikä on CONCENTRIC

CONCENTRIC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CONCENTRIC-rahakkeen tokenomiikka

CONCENTRIC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Concentric Industries-logo

Concentric Industries – hinta (CONCENTRIC)

Ei listattu

1CONCENTRIC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00055598
$0.00055598$0.00055598
-5.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Concentric Industries (CONCENTRIC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 17:56:44 (UTC+8)

Concentric Industries-hinta tänään

Reaaliaikainen Concentric Industries (CONCENTRIC) -hinta on tänään --, ja se on muuttunut 5.16 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen CONCENTRIC-USD-muuntokurssi on -- per CONCENTRIC.

Concentric Industries on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 484,718, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 871.82M CONCENTRIC. Viimeisen 24 tunnin aikana CONCENTRIC-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0 (alin) ja $ 0 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.00442362, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, CONCENTRIC liikkui +0.55% viimeisen tunnin aikana ja -19.91% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.

Concentric Industries (CONCENTRIC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 484.72K
$ 484.72K$ 484.72K

--
----

$ 555.96K
$ 555.96K$ 555.96K

871.82M
871.82M 871.82M

999,946,936.5090028
999,946,936.5090028 999,946,936.5090028

Concentric Industries-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 484.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CONCENTRIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 871.82M ja sen kokonaistarjonta on 999946936.5090028. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 555.96K.

Concentric Industries-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00442362
$ 0.00442362$ 0.00442362

$ 0
$ 0$ 0

+0.55%

-5.15%

-19.91%

-19.91%

Concentric Industries (CONCENTRIC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Concentric Industries – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Concentric Industries – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Concentric Industries – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Concentric Industries – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.15%
30 päivää$ 0+52.04%
60 päivää$ 0-40.63%
90 päivää$ 0--

Concentric Industries-hintaennuste

Concentric Industries (CONCENTRIC) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CONCENTRIC-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Concentric Industries (CONCENTRIC) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Concentric Industries-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, mihin hintaan Concentric Industries nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on CONCENTRIC-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Concentric Industries Hintaennuste.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Concentric Industries (CONCENTRIC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Concentric Industries”

Paljonko yksi Concentric Industries on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Concentric Industries-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Concentric Industries-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 17:56:44 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
11-17 03:26:00Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16

Tutustu tarkemmin Concentric Industries-rahakkeisiin

Lisää kryptovaluuttoja tutkittavaksi

Parhaat kryptovaluutat, joiden markkinatiedot ovat saatavilla MEXCissä

KUUMAT

Tällä hetkellä trendaavat kryptovaluutat, jotka ovat saaneet merkittävää huomiota markkinoilla

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Vasta lisätyt

Äskettäin listatut kryptovaluutat, joita voi treidata

RISE

RISE

RISE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OPT

OPT

OPT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ValoraX

ValoraX

VLX

$100.4518
$100.4518$100.4518

+80,261.44%

AGIB

AGIB

AGIB

$0.23500
$0.23500$0.23500

+2,250.00%

Suurimmat voittajat

Parhaat kryptovaluuttojen nousut tänään

AGIB

AGIB

AGIB

$0.23500
$0.23500$0.23500

+2,250.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.000003996
$0.000003996$0.000003996

+689.72%

MindHive

MindHive

MINDHIVE

$0.0107225
$0.0107225$0.0107225

+126.07%

Banana

Banana

BANANAS31

$0.0046700
$0.0046700$0.0046700

+102.51%

Bitlight Labs

Bitlight Labs

LIGHT

$1.8446
$1.8446$1.8446

+52.96%

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.