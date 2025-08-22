Lisätietoja COMCOIN-rahakkeesta

COMCOIN-rahakkeen hintatiedot

COMCOIN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

COMCOIN-rahakkeen tokenomiikka

COMCOIN-rahakkeen hintaennuste

Community Coin-logo

Community Coin – hinta (COMCOIN)

Ei listattu

1COMCOIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-16.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Community Coin (COMCOIN) -hintakaavio
Community Coin (COMCOIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00188631
$ 0.00188631$ 0.00188631

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-16.73%

+10.83%

+10.83%

Community Coin (COMCOIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana COMCOIN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COMCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00188631, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COMCOIN on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -16.73% 24 tunnin aikana ja +10.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Community Coin (COMCOIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 56.50K
$ 56.50K$ 56.50K

--
----

$ 56.50K
$ 56.50K$ 56.50K

999.42M
999.42M 999.42M

999,418,733.256535
999,418,733.256535 999,418,733.256535

Community Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 56.50K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COMCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.42M ja sen kokonaistarjonta on 999418733.256535. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 56.50K.

Community Coin (COMCOIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Community Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Community Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Community Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Community Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-16.73%
30 päivää$ 0-22.26%
60 päivää$ 0+164.55%
90 päivää$ 0--

Mikä on Community Coin (COMCOIN)

$COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Community Coin (COMCOIN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Community Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Community Coin (COMCOIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Community Coin (COMCOIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Community Coin-rahakkeelle.

Tarkista Community Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

COMCOIN paikallisiin valuuttoihin

Community Coin (COMCOIN) -rahakkeen tokenomiikka

Community Coin (COMCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COMCOIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Community Coin (COMCOIN)”

Paljonko Community Coin (COMCOIN) on arvoltaan tänään?
COMCOIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COMCOIN-USD-parin nykyinen hinta?
COMCOIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Community Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COMCOIN markkina-arvo on $ 56.50K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COMCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COMCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.42M USD.
Mikä oli COMCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COMCOIN saavutti ATH-hinnaksi 0.00188631 USD.
Mikä oli COMCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COMCOIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on COMCOIN-rahakkeen treidausvolyymi?
COMCOIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko COMCOIN tänä vuonna korkeammalle?
COMCOIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COMCOIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.