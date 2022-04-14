Coinye West (COINYE) -rahakkeen tokenomiikka

Coinye West (COINYE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Coinye West (COINYE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Coinye West (COINYE) -rahakkeen tiedot

Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme.

With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture.

Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens.

Virallinen verkkosivusto:
https://coinye.lol/

Coinye West (COINYE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Coinye West (COINYE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 518.26K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 879.55M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 589.24K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04538102
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00027846
Nykyinen hinta:
$ 0.00058985
Coinye West (COINYE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Coinye West (COINYE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä COINYE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COINYE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät COINYE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COINYE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

