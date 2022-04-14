Coinshift USDC (CSUSDC) -rahakkeen tokenomiikka

Coinshift USDC (CSUSDC) -rahakkeen tiedot
Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet.

Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners.

https://www.coinshift.xyz/

Coinshift USDC (CSUSDC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 1.35M
Kokonaistarjonta:
$ 1.30M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.30M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.35M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.084
Kaikkien aikojen alin:
$ 1.015
Nykyinen hinta:
$ 1.04
Coinshift USDC (CSUSDC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Coinshift USDC (CSUSDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CSUSDC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CSUSDC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CSUSDC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CSUSDC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CSUSDC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CSUSDC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CSUSDC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

