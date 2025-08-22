Lisätietoja XCM-rahakkeesta

XCM-rahakkeen hintatiedot

XCM-rahakkeen valkoinen paperi

XCM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XCM-rahakkeen tokenomiikka

XCM-rahakkeen hintaennuste

Coinmetro – hinta (XCM)

1XCM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.09199
-1.50%1D
USD
Reaaliaikainen Coinmetro (XCM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:32:17 (UTC+8)

Coinmetro (XCM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.091249
24 h:n matalin
$ 0.09494
24 h:n korkein

$ 0.091249
$ 0.09494
$ 0.923577
$ 0.01235123
-0.30%

-1.59%

-16.32%

-16.32%

Coinmetro (XCM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.09199. Viimeisen 24 tunnin aikana XCM on vaihdellut alimmillaan $ 0.091249 ja korkeimmillaan $ 0.09494 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XCM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.923577, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01235123.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XCM on muuttunut -0.30% viimeisen tunnin aikana, -1.59% 24 tunnin aikana ja -16.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Coinmetro (XCM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 27.80M
--
$ 29.16M
302.27M
317,032,119.4248013
Coinmetro-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XCM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 302.27M ja sen kokonaistarjonta on 317032119.4248013. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 29.16M.

Coinmetro (XCM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Coinmetro – USD -hinta muuttui $ -0.00149210439599447.
Viimeisten 30 päivän aikana Coinmetro – USD -hinnan muutos oli $ -0.0227976241.
Viimeisten 60 päivän aikana Coinmetro – USD -hinnan muutos oli $ +0.0092032683.
Viimeisten 90 päivän aikana Coinmetro – USD -hinnan muutos oli $ +0.02392469944653823.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00149210439599447-1.59%
30 päivää$ -0.0227976241-24.78%
60 päivää$ +0.0092032683+10.00%
90 päivää$ +0.02392469944653823+35.15%

Mikä on Coinmetro (XCM)

CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Coinmetro-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Coinmetro (XCM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Coinmetro (XCM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Coinmetro-rahakkeelle.

Tarkista Coinmetro-rahakkeen hintaennuste nyt!

XCM paikallisiin valuuttoihin

Coinmetro (XCM) -rahakkeen tokenomiikka

Coinmetro (XCM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XCM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Coinmetro (XCM)”

Paljonko Coinmetro (XCM) on arvoltaan tänään?
XCM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.09199 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XCM-USD-parin nykyinen hinta?
XCM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.09199. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Coinmetro-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XCM markkina-arvo on $ 27.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XCM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XCM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 302.27M USD.
Mikä oli XCM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XCM saavutti ATH-hinnaksi 0.923577 USD.
Mikä oli XCM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XCM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01235123 USD.
Mikä on XCM-rahakkeen treidausvolyymi?
XCM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XCM tänä vuonna korkeammalle?
XCM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XCM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Coinmetro (XCM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

