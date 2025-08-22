Lisätietoja CET-rahakkeesta

1CET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04859039
$0.04859039
-0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen CoinEx (CET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:32:10 (UTC+8)

CoinEx (CET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04786641
$ 0.04786641
24 h:n matalin
$ 0.04893438
$ 0.04893438
24 h:n korkein

$ 0.04786641
$ 0.04786641

$ 0.04893438
$ 0.04893438

$ 0.150293
$ 0.150293

$ 0.00410696
$ 0.00410696

+0.35%

-0.46%

-3.77%

-3.77%

CoinEx (CET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04859039. Viimeisen 24 tunnin aikana CET on vaihdellut alimmillaan $ 0.04786641 ja korkeimmillaan $ 0.04893438 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.150293, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00410696.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CET on muuttunut +0.35% viimeisen tunnin aikana, -0.46% 24 tunnin aikana ja -3.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CoinEx (CET) -rahakkeen markkinatiedot

$ 128.61M
$ 128.61M

--
--

$ 128.61M
$ 128.61M

2.65B
2.65B

2,646,053,578.28
2,646,053,578.28

CoinEx-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 128.61M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.65B ja sen kokonaistarjonta on 2646053578.28. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 128.61M.

CoinEx (CET) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CoinEx – USD -hinta muuttui $ -0.00022839167948141.
Viimeisten 30 päivän aikana CoinEx – USD -hinnan muutos oli $ -0.0026862371.
Viimeisten 60 päivän aikana CoinEx – USD -hinnan muutos oli $ -0.0063803263.
Viimeisten 90 päivän aikana CoinEx – USD -hinnan muutos oli $ -0.01786866400713994.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00022839167948141-0.46%
30 päivää$ -0.0026862371-5.52%
60 päivää$ -0.0063803263-13.13%
90 päivää$ -0.01786866400713994-26.88%

Mikä on CoinEx (CET)

Issued in January 2018，CoinEx Token（CET）is the native token of CoinEx Chain. CoinEx Chain presents a public chain dedicated for the decentralized exchange (DEX) with the mainnet launched in November 2019 officially.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CoinEx (CET) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CoinEx-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CoinEx (CET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CoinEx (CET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CoinEx-rahakkeelle.

Tarkista CoinEx-rahakkeen hintaennuste nyt!

CET paikallisiin valuuttoihin

CoinEx (CET) -rahakkeen tokenomiikka

CoinEx (CET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CoinEx (CET)”

Paljonko CoinEx (CET) on arvoltaan tänään?
CET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04859039 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CET-USD-parin nykyinen hinta?
CET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04859039. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CoinEx-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CET markkina-arvo on $ 128.61M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.65B USD.
Mikä oli CET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CET saavutti ATH-hinnaksi 0.150293 USD.
Mikä oli CET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CET-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00410696 USD.
Mikä on CET-rahakkeen treidausvolyymi?
CET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CET tänä vuonna korkeammalle?
CET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:32:10 (UTC+8)

CoinEx (CET) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

