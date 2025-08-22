CoinDesk DeFi Select Index – hinta (DFX)
CoinDesk DeFi Select Index (DFX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.1. Viimeisen 24 tunnin aikana DFX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DFX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.48, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.950398.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DFX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -8.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
CoinDesk DeFi Select Index-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 132.63K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 63.19K ja sen kokonaistarjonta on 63187.99680173784. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 132.63K.
Tämän päivän aikana CoinDesk DeFi Select Index – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CoinDesk DeFi Select Index – USD -hinnan muutos oli $ -0.1777784400.
Viimeisten 60 päivän aikana CoinDesk DeFi Select Index – USD -hinnan muutos oli $ +0.8599521000.
Viimeisten 90 päivän aikana CoinDesk DeFi Select Index – USD -hinnan muutos oli $ +0.4273305390750605.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.1777784400
|-8.46%
|60 päivää
|$ +0.8599521000
|+40.95%
|90 päivää
|$ +0.4273305390750605
|+25.55%
The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
