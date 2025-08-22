Coinbase Wrapped XRP – hinta (CBXRP)
Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.85. Viimeisen 24 tunnin aikana CBXRP on vaihdellut alimmillaan $ 2.84 ja korkeimmillaan $ 3.07 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CBXRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.68, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.91.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CBXRP on muuttunut -0.45% viimeisen tunnin aikana, -2.58% 24 tunnin aikana ja -8.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Coinbase Wrapped XRP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CBXRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.68M ja sen kokonaistarjonta on 12683048.723098. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.12M.
Tämän päivän aikana Coinbase Wrapped XRP – USD -hinta muuttui $ -0.075486117125212.
Viimeisten 30 päivän aikana Coinbase Wrapped XRP – USD -hinnan muutos oli $ -0.5455749300.
Viimeisten 60 päivän aikana Coinbase Wrapped XRP – USD -hinnan muutos oli $ +1.1513831850.
Viimeisten 90 päivän aikana Coinbase Wrapped XRP – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.075486117125212
|-2.58%
|30 päivää
|$ -0.5455749300
|-19.14%
|60 päivää
|$ +1.1513831850
|+40.40%
|90 päivää
|$ 0
|--
Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
