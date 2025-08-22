Lisätietoja CBXRP-rahakkeesta

Coinbase Wrapped XRP-logo

Coinbase Wrapped XRP – hinta (CBXRP)

Ei listattu

1CBXRP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.85
$2.85$2.85
-2.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:32:03 (UTC+8)

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.84
$ 2.84$ 2.84
24 h:n matalin
$ 3.07
$ 3.07$ 3.07
24 h:n korkein

$ 2.84
$ 2.84$ 2.84

$ 3.07
$ 3.07$ 3.07

$ 3.68
$ 3.68$ 3.68

$ 1.91
$ 1.91$ 1.91

-0.45%

-2.58%

-8.29%

-8.29%

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.85. Viimeisen 24 tunnin aikana CBXRP on vaihdellut alimmillaan $ 2.84 ja korkeimmillaan $ 3.07 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CBXRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.68, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.91.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CBXRP on muuttunut -0.45% viimeisen tunnin aikana, -2.58% 24 tunnin aikana ja -8.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 36.12M
$ 36.12M$ 36.12M

--
----

$ 36.12M
$ 36.12M$ 36.12M

12.68M
12.68M 12.68M

12,683,048.723098
12,683,048.723098 12,683,048.723098

Coinbase Wrapped XRP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CBXRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.68M ja sen kokonaistarjonta on 12683048.723098. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.12M.

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Coinbase Wrapped XRP – USD -hinta muuttui $ -0.075486117125212.
Viimeisten 30 päivän aikana Coinbase Wrapped XRP – USD -hinnan muutos oli $ -0.5455749300.
Viimeisten 60 päivän aikana Coinbase Wrapped XRP – USD -hinnan muutos oli $ +1.1513831850.
Viimeisten 90 päivän aikana Coinbase Wrapped XRP – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.075486117125212-2.58%
30 päivää$ -0.5455749300-19.14%
60 päivää$ +1.1513831850+40.40%
90 päivää$ 0--

Mikä on Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)

Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Coinbase Wrapped XRP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Coinbase Wrapped XRP-rahakkeelle.

Tarkista Coinbase Wrapped XRP-rahakkeen hintaennuste nyt!

CBXRP paikallisiin valuuttoihin

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) -rahakkeen tokenomiikka

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CBXRP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)”

Paljonko Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) on arvoltaan tänään?
CBXRP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.85 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CBXRP-USD-parin nykyinen hinta?
CBXRP -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.85. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Coinbase Wrapped XRP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CBXRP markkina-arvo on $ 36.12M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CBXRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CBXRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.68M USD.
Mikä oli CBXRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CBXRP saavutti ATH-hinnaksi 3.68 USD.
Mikä oli CBXRP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CBXRP-rahakkeen ATL-hinta oli 1.91 USD.
Mikä on CBXRP-rahakkeen treidausvolyymi?
CBXRP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CBXRP tänä vuonna korkeammalle?
CBXRP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CBXRP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:32:03 (UTC+8)

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

