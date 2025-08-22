Lisätietoja CBETH-rahakkeesta

CBETH-rahakkeen hintatiedot

CBETH-rahakkeen valkoinen paperi

CBETH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CBETH-rahakkeen tokenomiikka

CBETH-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Coinbase Wrapped Staked ETH-logo

Coinbase Wrapped Staked ETH – hinta (CBETH)

Ei listattu

1CBETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,722.73
$4,722.73$4,722.73
-0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:13:24 (UTC+8)

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,635.12
$ 4,635.12$ 4,635.12
24 h:n matalin
$ 4,762.11
$ 4,762.11$ 4,762.11
24 h:n korkein

$ 4,635.12
$ 4,635.12$ 4,635.12

$ 4,762.11
$ 4,762.11$ 4,762.11

$ 5,270.06
$ 5,270.06$ 5,270.06

$ 1,036.96
$ 1,036.96$ 1,036.96

+0.50%

-0.42%

-6.89%

-6.89%

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,722.56. Viimeisen 24 tunnin aikana CBETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,635.12 ja korkeimmillaan $ 4,762.11 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CBETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,270.06, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,036.96.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CBETH on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, -0.42% 24 tunnin aikana ja -6.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 615.86M
$ 615.86M$ 615.86M

--
----

$ 1.76B
$ 1.76B$ 1.76B

130.40K
130.40K 130.40K

373,334.0782232124
373,334.0782232124 373,334.0782232124

Coinbase Wrapped Staked ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 615.86M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CBETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 130.40K ja sen kokonaistarjonta on 373334.0782232124. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.76B.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Coinbase Wrapped Staked ETH – USD -hinta muuttui $ -20.274362120727.
Viimeisten 30 päivän aikana Coinbase Wrapped Staked ETH – USD -hinnan muutos oli $ +685.6562077440.
Viimeisten 60 päivän aikana Coinbase Wrapped Staked ETH – USD -hinnan muutos oli $ +4,295.9673771520.
Viimeisten 90 päivän aikana Coinbase Wrapped Staked ETH – USD -hinnan muutos oli $ +1,918.1844761242842.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -20.274362120727-0.42%
30 päivää$ +685.6562077440+14.52%
60 päivää$ +4,295.9673771520+90.97%
90 päivää$ +1,918.1844761242842+68.40%

Mikä on Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Coinbase Wrapped Staked ETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Coinbase Wrapped Staked ETH-rahakkeelle.

Tarkista Coinbase Wrapped Staked ETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

CBETH paikallisiin valuuttoihin

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) -rahakkeen tokenomiikka

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CBETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)”

Paljonko Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) on arvoltaan tänään?
CBETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,722.56 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CBETH-USD-parin nykyinen hinta?
CBETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,722.56. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Coinbase Wrapped Staked ETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CBETH markkina-arvo on $ 615.86M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CBETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CBETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 130.40K USD.
Mikä oli CBETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CBETH saavutti ATH-hinnaksi 5,270.06 USD.
Mikä oli CBETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CBETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,036.96 USD.
Mikä on CBETH-rahakkeen treidausvolyymi?
CBETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CBETH tänä vuonna korkeammalle?
CBETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CBETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:13:24 (UTC+8)

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.