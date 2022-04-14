Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) -rahakkeen tokenomiikka
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) -rahakkeen tiedot
Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CBDOGE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CBDOGE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.