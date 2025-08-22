Coinbase Wrapped BTC – hinta (CBBTC)
-0.17%
-0.93%
-4.73%
-4.73%
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $113,190. Viimeisen 24 tunnin aikana CBBTC on vaihdellut alimmillaan $ 112,032 ja korkeimmillaan $ 114,260 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CBBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 123,939, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 57,439.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CBBTC on muuttunut -0.17% viimeisen tunnin aikana, -0.93% 24 tunnin aikana ja -4.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Coinbase Wrapped BTC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.74B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CBBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.74K ja sen kokonaistarjonta on 50744.22997738. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.74B.
Tämän päivän aikana Coinbase Wrapped BTC – USD -hinta muuttui $ -1,069.5153337468.
Viimeisten 30 päivän aikana Coinbase Wrapped BTC – USD -hinnan muutos oli $ -6,093.7194780000.
Viimeisten 60 päivän aikana Coinbase Wrapped BTC – USD -hinnan muutos oli $ +13,550.3823840000.
Viimeisten 90 päivän aikana Coinbase Wrapped BTC – USD -hinnan muutos oli $ +4,896.48453708604.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -1,069.5153337468
|-0.93%
|30 päivää
|$ -6,093.7194780000
|-5.38%
|60 päivää
|$ +13,550.3823840000
|+11.97%
|90 päivää
|$ +4,896.48453708604
|+4.52%
Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Coinbase Wrapped BTC-rahakkeelle.
Tarkista Coinbase Wrapped BTC-rahakkeen hintaennuste nyt!
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CBBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.