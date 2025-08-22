Lisätietoja CBBTC-rahakkeesta

CBBTC-rahakkeen hintatiedot

CBBTC-rahakkeen valkoinen paperi

CBBTC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CBBTC-rahakkeen tokenomiikka

CBBTC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Coinbase Wrapped BTC-logo

Coinbase Wrapped BTC – hinta (CBBTC)

Ei listattu

1CBBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$113,179
$113,179$113,179
-0.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:31:56 (UTC+8)

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 112,032
$ 112,032$ 112,032
24 h:n matalin
$ 114,260
$ 114,260$ 114,260
24 h:n korkein

$ 112,032
$ 112,032$ 112,032

$ 114,260
$ 114,260$ 114,260

$ 123,939
$ 123,939$ 123,939

$ 57,439
$ 57,439$ 57,439

-0.17%

-0.93%

-4.73%

-4.73%

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $113,190. Viimeisen 24 tunnin aikana CBBTC on vaihdellut alimmillaan $ 112,032 ja korkeimmillaan $ 114,260 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CBBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 123,939, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 57,439.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CBBTC on muuttunut -0.17% viimeisen tunnin aikana, -0.93% 24 tunnin aikana ja -4.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.74B
$ 5.74B$ 5.74B

--
----

$ 5.74B
$ 5.74B$ 5.74B

50.74K
50.74K 50.74K

50,744.22997738
50,744.22997738 50,744.22997738

Coinbase Wrapped BTC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.74B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CBBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.74K ja sen kokonaistarjonta on 50744.22997738. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.74B.

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Coinbase Wrapped BTC – USD -hinta muuttui $ -1,069.5153337468.
Viimeisten 30 päivän aikana Coinbase Wrapped BTC – USD -hinnan muutos oli $ -6,093.7194780000.
Viimeisten 60 päivän aikana Coinbase Wrapped BTC – USD -hinnan muutos oli $ +13,550.3823840000.
Viimeisten 90 päivän aikana Coinbase Wrapped BTC – USD -hinnan muutos oli $ +4,896.48453708604.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -1,069.5153337468-0.93%
30 päivää$ -6,093.7194780000-5.38%
60 päivää$ +13,550.3823840000+11.97%
90 päivää$ +4,896.48453708604+4.52%

Mikä on Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Coinbase Wrapped BTC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Coinbase Wrapped BTC-rahakkeelle.

Tarkista Coinbase Wrapped BTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

CBBTC paikallisiin valuuttoihin

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) -rahakkeen tokenomiikka

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CBBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)”

Paljonko Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) on arvoltaan tänään?
CBBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 113,190 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CBBTC-USD-parin nykyinen hinta?
CBBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 113,190. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Coinbase Wrapped BTC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CBBTC markkina-arvo on $ 5.74B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CBBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CBBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.74K USD.
Mikä oli CBBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CBBTC saavutti ATH-hinnaksi 123,939 USD.
Mikä oli CBBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CBBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 57,439 USD.
Mikä on CBBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
CBBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CBBTC tänä vuonna korkeammalle?
CBBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CBBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:31:56 (UTC+8)

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.