Coin98 Dollar-logo

Coin98 Dollar – hinta (CUSD)

Ei listattu

1CUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.814205
$0.814205$0.814205
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Coin98 Dollar (CUSD) -hintakaavio
Coin98 Dollar (CUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.446195
$ 0.446195$ 0.446195

--

--

-1.36%

-1.36%

Coin98 Dollar (CUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.814205. Viimeisen 24 tunnin aikana CUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.27, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.446195.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CUSD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -1.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Coin98 Dollar (CUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 30.54K
$ 30.54K$ 30.54K

--
----

$ 30.54K
$ 30.54K$ 30.54K

37.51K
37.51K 37.51K

37,512.0
37,512.0 37,512.0

Coin98 Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.51K ja sen kokonaistarjonta on 37512.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.54K.

Coin98 Dollar (CUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Coin98 Dollar – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Coin98 Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000148185.
Viimeisten 60 päivän aikana Coin98 Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0068796251.
Viimeisten 90 päivän aikana Coin98 Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006298759138369.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0000148185+0.00%
60 päivää$ +0.0068796251+0.84%
90 päivää$ +0.0006298759138369+0.08%

Mikä on Coin98 Dollar (CUSD)

CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Coin98 Dollar (CUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Coin98 Dollar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Coin98 Dollar (CUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Coin98 Dollar (CUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Coin98 Dollar-rahakkeelle.

Tarkista Coin98 Dollar-rahakkeen hintaennuste nyt!

CUSD paikallisiin valuuttoihin

Coin98 Dollar (CUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Coin98 Dollar (CUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Coin98 Dollar (CUSD)”

Paljonko Coin98 Dollar (CUSD) on arvoltaan tänään?
CUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.814205 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CUSD-USD-parin nykyinen hinta?
CUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.814205. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Coin98 Dollar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CUSD markkina-arvo on $ 30.54K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.51K USD.
Mikä oli CUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.27 USD.
Mikä oli CUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.446195 USD.
Mikä on CUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
CUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CUSD tänä vuonna korkeammalle?
CUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.