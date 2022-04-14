Cognitive Accelerationism (COG/ACC) -rahakkeen tokenomiikka
Cognitive Accelerationism (COG/ACC) -rahakkeen tiedot
It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative.
This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement.
Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles.
Cognitive Accelerationism (COG/ACC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Cognitive Accelerationism (COG/ACC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Cognitive Accelerationism (COG/ACC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Cognitive Accelerationism (COG/ACC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä COG/ACC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COG/ACC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät COG/ACC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COG/ACC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
COG/ACC-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne COG/ACC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COG/ACC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.