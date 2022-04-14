Codex Multichain (CODEX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Codex Multichain (CODEX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Codex Multichain (CODEX) -rahakkeen tiedot

The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects.

These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector.

Virallinen verkkosivusto:
https://codextoken.com/

Codex Multichain (CODEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Codex Multichain (CODEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 173.84K
$ 173.84K$ 173.84K
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00M
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 173.84K
$ 173.84K
$ 173.84K$ 173.84K
Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07168
$ 0.07168
$ 0.07168$ 0.07168
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00095713
$ 0.00095713$ 0.00095713
Nykyinen hinta:
$ 0.00173492
$ 0.00173492$ 0.00173492

Codex Multichain (CODEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Codex Multichain (CODEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CODEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CODEX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CODEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CODEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CODEX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CODEX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CODEX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.