Lisätietoja CRAFT-rahakkeesta

CRAFT-rahakkeen hintatiedot

CRAFT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CRAFT-rahakkeen tokenomiikka

CRAFT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

CodeCraft AI-logo

CodeCraft AI – hinta (CRAFT)

Ei listattu

1CRAFT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+2.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CodeCraft AI (CRAFT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:10:09 (UTC+8)

CodeCraft AI (CRAFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00299688
$ 0.00299688$ 0.00299688

$ 0
$ 0$ 0

+4.20%

+2.90%

-11.09%

-11.09%

CodeCraft AI (CRAFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CRAFT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRAFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00299688, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRAFT on muuttunut +4.20% viimeisen tunnin aikana, +2.90% 24 tunnin aikana ja -11.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CodeCraft AI (CRAFT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.80K
$ 18.80K$ 18.80K

--
----

$ 19.47K
$ 19.47K$ 19.47K

964.92M
964.92M 964.92M

999,484,741.00878
999,484,741.00878 999,484,741.00878

CodeCraft AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRAFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 964.92M ja sen kokonaistarjonta on 999484741.00878. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.47K.

CodeCraft AI (CRAFT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CodeCraft AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CodeCraft AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CodeCraft AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CodeCraft AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.90%
30 päivää$ 0-16.65%
60 päivää$ 0+34.52%
90 päivää$ 0--

Mikä on CodeCraft AI (CRAFT)

Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CodeCraft AI (CRAFT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CodeCraft AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CodeCraft AI (CRAFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CodeCraft AI (CRAFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CodeCraft AI-rahakkeelle.

Tarkista CodeCraft AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRAFT paikallisiin valuuttoihin

CodeCraft AI (CRAFT) -rahakkeen tokenomiikka

CodeCraft AI (CRAFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRAFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CodeCraft AI (CRAFT)”

Paljonko CodeCraft AI (CRAFT) on arvoltaan tänään?
CRAFT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRAFT-USD-parin nykyinen hinta?
CRAFT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CodeCraft AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRAFT markkina-arvo on $ 18.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRAFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRAFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 964.92M USD.
Mikä oli CRAFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRAFT saavutti ATH-hinnaksi 0.00299688 USD.
Mikä oli CRAFT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRAFT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CRAFT-rahakkeen treidausvolyymi?
CRAFT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRAFT tänä vuonna korkeammalle?
CRAFT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRAFT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:10:09 (UTC+8)

CodeCraft AI (CRAFT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.