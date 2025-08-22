COCO COIN – hinta (COCO)
COCO COIN (COCO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00004984. Viimeisen 24 tunnin aikana COCO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00004979 ja korkeimmillaan $ 0.00005021 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COCO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00268607, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00004978.
Lyhyen aikavälin tuloksissa COCO on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.31% 24 tunnin aikana ja -7.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
COCO COIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COCO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.20B ja sen kokonaistarjonta on 34200000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.70M.
Tämän päivän aikana COCO COIN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana COCO COIN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000092622.
Viimeisten 60 päivän aikana COCO COIN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000338306.
Viimeisten 90 päivän aikana COCO COIN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004420419410618103.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.31%
|30 päivää
|$ -0.0000092622
|-18.58%
|60 päivää
|$ -0.0000338306
|-67.87%
|90 päivää
|$ -0.0004420419410618103
|-89.86%
COCO Project Description: Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users. Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities. Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem: Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
