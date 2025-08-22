Lisätietoja COAT-rahakkeesta

COAT-rahakkeen hintatiedot

COAT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

COAT-rahakkeen tokenomiikka

COAT-rahakkeen hintaennuste

COAT DOG-logo

COAT DOG – hinta (COAT)

Ei listattu

1COAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.00%1D
USD
Reaaliaikainen COAT DOG (COAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:54:02 (UTC+8)

COAT DOG (COAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-2.98%

-23.84%

-23.84%

COAT DOG (COAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana COAT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COAT on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, -2.98% 24 tunnin aikana ja -23.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

COAT DOG (COAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 127.79K
$ 127.79K$ 127.79K

--
----

$ 127.79K
$ 127.79K$ 127.79K

98.19B
98.19B 98.19B

98,192,966,332.0
98,192,966,332.0 98,192,966,332.0

COAT DOG-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 127.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 98.19B ja sen kokonaistarjonta on 98192966332.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 127.79K.

COAT DOG (COAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana COAT DOG – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana COAT DOG – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana COAT DOG – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana COAT DOG – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.98%
30 päivää$ 0-25.66%
60 päivää$ 0-3.38%
90 päivää$ 0--

Mikä on COAT DOG (COAT)

Coat Dog Token is a meme token deployed on the Base blockchain with Clanker platform. It's designed to be fun and community-driven, with a simple meme image generator that lets users create their own Coat Dog memes. As part of the token's mechanics, 0.4% of all fees collected through the Clanker platform are used to burn Coat Dog tokens, reducing supply over time. The project combines meme culture with basic utility, aiming to grow through community creativity and Clanker platform support.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

COAT DOG (COAT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

COAT DOG-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon COAT DOG (COAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko COAT DOG (COAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita COAT DOG-rahakkeelle.

Tarkista COAT DOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

COAT paikallisiin valuuttoihin

COAT DOG (COAT) -rahakkeen tokenomiikka

COAT DOG (COAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”COAT DOG (COAT)”

Paljonko COAT DOG (COAT) on arvoltaan tänään?
COAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COAT-USD-parin nykyinen hinta?
COAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on COAT DOG-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COAT markkina-arvo on $ 127.79K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 98.19B USD.
Mikä oli COAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COAT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli COAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on COAT-rahakkeen treidausvolyymi?
COAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko COAT tänä vuonna korkeammalle?
COAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:54:02 (UTC+8)

