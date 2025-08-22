Lisätietoja CLU-rahakkeesta

CLU-rahakkeen hintatiedot

CLU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CLU-rahakkeen tokenomiikka

CLU-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

CluCoin-logo

CluCoin – hinta (CLU)

Ei listattu

1CLU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-23.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CluCoin (CLU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:28:48 (UTC+8)

CluCoin (CLU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-23.69%

-22.24%

-22.24%

CluCoin (CLU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CLU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CLU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CLU on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -23.69% 24 tunnin aikana ja -22.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CluCoin (CLU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 41.55K
$ 41.55K$ 41.55K

--
----

$ 139.95K
$ 139.95K$ 139.95K

296.91T
296.91T 296.91T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

CluCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 41.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CLU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 296.91T ja sen kokonaistarjonta on 1.0e+15. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 139.95K.

CluCoin (CLU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CluCoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CluCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CluCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CluCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-23.69%
30 päivää$ 0-18.28%
60 päivää$ 0+16.60%
90 päivää$ 0--

Mikä on CluCoin (CLU)

CLU (Community, Love, Unity) is one of the fastest growing and most expansive blockchain communities to enter the crypto space! CLU is an auto-generating liquidity protocol with a hyperdeflationary burn mechanism. CLUcoin holders are rewarded with special perks and unique experiences through events, NFTs, and an incredible community. Join us for exclusive streams, live shows, and vote to donate to charities each month!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CluCoin (CLU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CluCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CluCoin (CLU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CluCoin (CLU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CluCoin-rahakkeelle.

Tarkista CluCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

CLU paikallisiin valuuttoihin

CluCoin (CLU) -rahakkeen tokenomiikka

CluCoin (CLU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CLU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CluCoin (CLU)”

Paljonko CluCoin (CLU) on arvoltaan tänään?
CLU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CLU-USD-parin nykyinen hinta?
CLU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CluCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CLU markkina-arvo on $ 41.55K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CLU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CLU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 296.91T USD.
Mikä oli CLU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CLU saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli CLU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CLU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CLU-rahakkeen treidausvolyymi?
CLU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CLU tänä vuonna korkeammalle?
CLU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CLU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:28:48 (UTC+8)

CluCoin (CLU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.