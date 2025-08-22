CLOSED – hinta (CLOSED)
--
--
0.00%
0.00%
CLOSED (CLOSED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CLOSED on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CLOSED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CLOSED on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
CLOSED-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 765.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CLOSED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.51B ja sen kokonaistarjonta on 2513694140.226304. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 765.06K.
Tämän päivän aikana CLOSED – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CLOSED – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CLOSED – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CLOSED – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-13.00%
|60 päivää
|$ 0
|+26.92%
|90 päivää
|$ 0
|--
CLOSED is the politically charged memecoin that tackles illegal immigration, social cohesion, and economic strain with bold narrative and real-world impact. CLOSED is a narrative-driven memecoin that shines a provocative spotlight on the complex issue of illegal immigration in the United States. Blending satire, politics, and community engagement, CLOSED uses the meme medium to ignite conversations about fairness, public resources, and social stability. The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. By weaving a message of balance and societal responsibility, CLOSED positions itself as more than a meme—it’s a symbol of social community. 🔺 Our mission: Allocate a portion of proceeds to support families affected by the challenges of illegal immigration, helping them access the tools they need to rebuild. 🔺 Our vision: A meme-powered community with a purpose—to blend humor, tension, and activism into a project that sparks discussion and delivers tangible support.
