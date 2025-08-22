Lisätietoja CLOSED-rahakkeesta

CLOSED-rahakkeen hintatiedot

CLOSED-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CLOSED-rahakkeen tokenomiikka

CLOSED-rahakkeen hintaennuste

CLOSED-logo

CLOSED – hinta (CLOSED)

Ei listattu

1CLOSED - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00030436
$0.00030436$0.00030436
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen CLOSED (CLOSED) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:18:15 (UTC+8)

CLOSED (CLOSED) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

CLOSED (CLOSED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CLOSED on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CLOSED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CLOSED on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CLOSED (CLOSED) -rahakkeen markkinatiedot

$ 765.06K
$ 765.06K$ 765.06K

--
----

$ 765.06K
$ 765.06K$ 765.06K

2.51B
2.51B 2.51B

2,513,694,140.226304
2,513,694,140.226304 2,513,694,140.226304

CLOSED-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 765.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CLOSED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.51B ja sen kokonaistarjonta on 2513694140.226304. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 765.06K.

CLOSED (CLOSED) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CLOSED – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CLOSED – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CLOSED – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CLOSED – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-13.00%
60 päivää$ 0+26.92%
90 päivää$ 0--

Mikä on CLOSED (CLOSED)

CLOSED is the politically charged memecoin that tackles illegal immigration, social cohesion, and economic strain with bold narrative and real-world impact. CLOSED is a narrative-driven memecoin that shines a provocative spotlight on the complex issue of illegal immigration in the United States. Blending satire, politics, and community engagement, CLOSED uses the meme medium to ignite conversations about fairness, public resources, and social stability. The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. By weaving a message of balance and societal responsibility, CLOSED positions itself as more than a meme—it’s a symbol of social community. 🔺 Our mission: Allocate a portion of proceeds to support families affected by the challenges of illegal immigration, helping them access the tools they need to rebuild. 🔺 Our vision: A meme-powered community with a purpose—to blend humor, tension, and activism into a project that sparks discussion and delivers tangible support.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CLOSED (CLOSED) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CLOSED-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CLOSED (CLOSED) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CLOSED (CLOSED) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CLOSED-rahakkeelle.

Tarkista CLOSED-rahakkeen hintaennuste nyt!

CLOSED paikallisiin valuuttoihin

CLOSED (CLOSED) -rahakkeen tokenomiikka

CLOSED (CLOSED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CLOSED-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CLOSED (CLOSED)”

Paljonko CLOSED (CLOSED) on arvoltaan tänään?
CLOSED-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CLOSED-USD-parin nykyinen hinta?
CLOSED -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CLOSED-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CLOSED markkina-arvo on $ 765.06K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CLOSED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CLOSED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.51B USD.
Mikä oli CLOSED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CLOSED saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli CLOSED-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CLOSED-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CLOSED-rahakkeen treidausvolyymi?
CLOSED-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CLOSED tänä vuonna korkeammalle?
CLOSED saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CLOSED-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:18:15 (UTC+8)

CLOSED (CLOSED) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.